الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئاسة التركية تحذر خطر استخدام الأسلحة النووية التكتيكية

إبراهيم قالين
إبراهيم قالين

أكد إبراهيم قالين، المتحدث الرسمي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان،  بأن خطر وقوع حوادث نووية واستخدام الأسلحة النووية التكتيكية فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا آخذ في التزايد، مع تصاعد وتوسع الأعمال العسكرية، وتتزايد مخاطر وقوع حوادث نووية. 

 

ولفت “قالين”، إلى أن الوضع الصعب في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، مضيفًا: "لا يمكننا أن نغض الطرف عن إمكانية استخدام أسلحة نووية تكتيكية.. إذا تصاعدت التوترات فقد يحدث هذا".

 

وأشار قالين إلى أنه "من الضروري مراقبة تطورات الوضع عن كثب"، مشددا على أن "اتصالاتنا مع الجانبين الروسي أو الأوكراني ليست كافية.. نحن بحاجة إلى وقف الحرب.. يجب القيام بالمزيد من الخطوات الفعالة".

 

وبحسب المتحدث باسم أردوغان: "لا أحد يريد أن تتسع رقعة الحرب إلى دول أخرى، سنواصل جهودنا، وسنتحدث مع جميع الأطراف.. ولتجنب المزيد من المخاطر، نحتاج إلى إيجاد أساس ملموس للمفاوضات بشأن حل سلمي". 

نووي تركيا أردوغان أوكرانيا روسيا

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