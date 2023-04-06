الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يسابق الزمن لوجود تقنية الفار فى نهائى كأس مصر

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

يسابق مجلس ادارة اتحاد الكرة، الزمن لوجود تقنية الفار فى نهائي كأس مصر المقرر إقامته يوم 10 من الشهر الجاري بين الأهلي وبيراميدز باستاد القاهرة.

وتوصل اتحاد الكرة مع الشركة المسؤولة عن الفار لاتفاق لإنهاء الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة بإرسال المستحقات المتأخرة، وتنتظر الشركة إرسال باقي المستحقات، حتى توافق على إعادة تشغيل التقنية فى مباريات الدورى والكأس.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن نهائى كأس مصر مباراة مصيرية يتحدد خلالها بطل كأس مصر، ولابد من تشغيل تقنية الفار فى هذا اللقاء الصعب تحكيميا، وخاصة أن المباراة يديرها حكام مصريين، بعد أن رفض اتحاد الكرة طلب نادي بيراميدز باستقدام حكام أجانب لهذه المباراة، بسبب عدم التزام بيراميدز بتعليمات اتحاد الكرة بطلب الحكام الأجانب قبل المباراة بـ 14 يوما، وفقا للائحة التى تم توزيعها على جميع الاندية قبل بداية الموسم، ومن الصعب استقدام الحكام الأجانب قبل المباراة بأيام قليلة.

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