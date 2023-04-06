محافظ جنوب سيناء يتابع الاستعدادات النهائية لبدء مهرجان الهجن

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال النهائية بقرية التراث البدوي بمنطقة الهجن بشرم الشيخ .

والقرية يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتكون جاهزة للافتتاح على هامش انطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث ، بحضور كبار الشخصيات من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث يجرى العمل على قدم وساق لاستكمال التشطيبات النهائية الجارية بها و أعمال التجميل والزراعات واللاند سكيب وتركيب عدد من الجداريات.

وفي سياق متصل عقد محافظ جنوب سيناء اجتماعا بقاعة كبار الزوار بمنطقة الهجن بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، وكافة ممثلي الوزارات والجهات المشاركة في المهرجان منها: وزارة الزراعة، والثقافة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والاتحاد المصري للهجن، ضمن اللقاءات المتعددة لبحث آخر المستجدات والوقوف علي أية معوقات تواجه سرعة التنفيذ، بالإضافة للتنسيق لظهور المهرجان بالشكل اللائق .