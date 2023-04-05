الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 8 آلاف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء فى كفر الشيخ

تجار المواد البترولية
تجار المواد البترولية

شنت مباحث التموين بكفر الشيخ، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية وبعض تجار المواد البترولية الذين يقومون بتخزين كميات كبيرة منه لبيعها بأعلى من السعر الرسمي، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 آلاف و500  لتر بنزين و 2500 لتر سولار بحوزة تاجرين لبيعها بأعلى من السعر الرسمي، بمخزنين كبيرين بهدف طرحها في عبوات وزجاجات للمواطنين بأسعار مرتفعة، تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وجرى تحرير المحاضر اللازمة؛ تمهيدا لعرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شئونها بتهمة البيع بأزيد من السعر الرسمي، والتي تبدأ غرامتها من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإستمرار الحملات على مدار اليوم والساعة لمتابعة حركة البيع والشراء ومدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى متابعة مدى جودة السلع المعروضة للمواطنين؛ حفاظا عليهم من الأغذية الفاسدة.

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