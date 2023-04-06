خبير اقتصادى: زيادة الحد الأدنى للأجور تسهم فى مواجهة التضخم

قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدرسات الاقتصادية والاستراتيجية إن العمل على ارتفاع الحد الأدني للأجور للعاملين سيسهم في زيادة انتاجية العاملين بالإضافة إلي القدرة علي مواجهة موجة التضخم.

وأضاف مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريحات خاصة للدستور أن، موافقة مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعه بتقرير الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين في الدولة يؤكد حرص الحكومة على وجود منظومة أجور مناسبة تتماشى مع الظروف الراهنة.

وأشار عادل الي أن زيادة الحد الأدني للأجور سيسهم في خفض معدل التضخم حيث سيستطيع المواطن القدرة علي شراء المنتجات والسلع مما سيسهم في وجود حالة من النشاط في حركة المبيعات.