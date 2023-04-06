الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادى: زيادة الحد الأدنى للأجور تسهم فى مواجهة التضخم

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل

قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدرسات الاقتصادية والاستراتيجية إن العمل على ارتفاع الحد الأدني للأجور للعاملين سيسهم في زيادة انتاجية العاملين بالإضافة إلي القدرة علي مواجهة موجة التضخم.

 

 وأضاف مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريحات خاصة للدستور أن، موافقة مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعه بتقرير الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين في الدولة يؤكد حرص الحكومة على وجود منظومة أجور مناسبة تتماشى مع الظروف الراهنة.

 

 وأشار عادل الي أن زيادة الحد الأدني للأجور سيسهم في خفض معدل التضخم حيث سيستطيع المواطن القدرة علي شراء المنتجات والسلع مما سيسهم في وجود حالة من النشاط في حركة المبيعات.

اجتماع الهيئات العامة الهيئات العامة الاقتصادية الاستراتيجي الادنى للاجور اقتصادي استراتيجي اقتصادي ا

الأكثر قراءة

موعد شم النسيم رسميًا والإجازات الرسمية المتبقية فى شهر أبريل 2023

«الإفتاء» توضح حكم الاعتكاف وكيفيته فى شهر رمضان

سياسى فلسطينى: استمرار إسرائيل فى هذه الجرائم يجر المنطقة لحالة من التصعيد

الحلقه الـ14 من مسلسل ضرب نار.. تصاعد الأحداث بزواج «مهرة» من «زيدان»

مدحت عبد الهادى مديرًا فنيًا مؤقتًا للزمالك بعد تعثر الاتفاق مع هيرليتش

باحث: استمرار التصعيد الإسرائيلى فى القدس والأقصى سيؤدى لاندلاع انتفاضة شعبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحلقة الأجمل والأجرأ للشيخ خالد الجندى..!

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

محمد المعتصم

الكبير جدًا

أمل زيادة

توفيق الدقن.. الشرير الظريف

محمد العسيري

أيوه.. إحنا كتير

د. القس صفوت البياضى

حكم من أقوال سليمان الحكيم

جلال حمام

السوشيال ميديا.. القاتل الخفى

وائل لطفي

دراما رمضان و«السوشيال ميديا»

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات اقتحام الأقصى.. انتفاضة عربية ضد انتهاكات الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى للمرة الثانية

الإمارات تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى