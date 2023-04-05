الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قضية سد النهضة.. الرئيس السيسى: أمن مصر المائى لا تفريط فيه

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره القبرصى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تطرق في حديثه مع رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس إلى القضايا الإقليمية، وتم التوافق على أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا في أقرب وقت، وأنهما شددا على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لاستعادة الليبيين وحدة أراضيهم.

وأضاف الرئيس، خلال مؤتمر صحفي، أنه أكد خلال لقائه بالرئيس القبرصي أهمية تضافر الجهود لوقف تصاعد العنف ووقف الاستيطان ودفع جهود التسوية النهائية من أجل إحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين.

وتابع: "أطلعت الرئيس القبرصي على رغبة مصر في التوصل لتسوية عادلة لقضية سد النهضة وجهودنا للوصول إلى اتفاق قانوني ملتزم بما يحقق تطلعات الشعوب في التنمية مع الحفاظ على أمن مصر المائي الذي لا تفريط فيه".

عبد الفتاح السيسي رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس سد النهضه ن مصر المائي

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