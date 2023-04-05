الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حمو بيكا: تعرضت للسحر من هذا الفنان.. وتوقفت عن الغناء بسببه

حمو بيكا
حمو بيكا

قال مطرب المهرجانات، حمو بيكا: “أنا تعرضت للسحر وأنه توقف عن العمل لفترة بسبب ذلك”، مؤكدًا أن من قام بالسحر له مطرب المهرجانات عمر كمال.

كل مطربي المهرجانات توقفوا عن الغناء سواه

وأضاف خلال حلقة برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أنه وكل مطربي المهرجانات توقفوا عن العمل إلا عمر كمال، كان هو الوحيد الذي يعمل، مشيرًا إلى أن الشيخ من أخبره بذلك، وأنه فك السحر بالقرآن.

وتابع، أنه صاحب عمر كمال بعدها حتى لا يقوم بالسحر له من جديد، مبديًا قلقه من عرض الحلقة حتى لا يقوم "كمال" بتجديد السحر له.

وكشف، أنه يرتدي الفانلة بالمقلوب حتى لا يتعرض للسحر.

العمل مطربي المهرجانات الغناء عمر كمال السحر

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