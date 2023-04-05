الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

حكم سجدة التلاوة دون وضوء.. وماذا يقال في سجود التلاوة؟

سجود التلاوة
سجود التلاوة

يتساءل الكثير من المسلمين عن حكم سجدة التلاوة دون وضوء ويكثف هذا السؤال في شهر رمضان الكريم حيث يعكف الصائمون على تلاوة القرآن الكريم أكثر من مرة طوال الشهر الكريم، ويتسابق المسلمون على ختم القرآن، وخلال القراءة يقابل المرتلون سجدات التلاوة، ومن ثم يحاولوا معرفة حكمها دون طهارة أو وضوء.

حكم سجدة التلاوة بدون وضوء

 

وفي وقت سابق ذكر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة مفتي الجمهورية، حكم سجدة التلاوة عند قراءة القرآن الكريم بدون وضوء، وأكمل أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه يشترط لصحة سجود التلاوة طهارة بدن الساجد وثوبه ومكانه من النجاسة؛ لأنه يشترط لها ما يشترط للصلاة.

«المفتى» يكشف حكم العلاج بالرقية الشرعية.. ويحذر من الدجالين

صلاح عبد الله: حكم الانتشار جعلني أبتعد عن الكوميديا

«الإفتاء» توضح حكم من توفى وعليه صيام

وأضاف أن الإمام البخاري ذكر في الصحيح أن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسجد للتلاوة بدون وضوء.

وأشار إلى أن الشافعيَّة ذهبوا إلى أن غير المتطهر يجوز له أن يقول: «سبحان الله، والحمد لله ، ولا إله إلا الله، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» أربع مرات؛ لأنها تقوم مقام السجود للتلاوة.

نصيحة لسجدة التلاوة 

 

وانتهى الدكتور مجدي عاشور، بأن الأحوط ألا يسجد غير المتوضئ سجود التلاوة أو الشكر، وإن كان على غير وضوء يقول: « سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» أربع مرات، فإنها تقوم مقامها، كما وردت السُّنَّة النبوية بذلك.

وماذا يقال في سجود التلاوة؟.. دعاء سجدة التلاوة 

أما ما يقال في سجود التلاوة فإنه يقال فيها مثل ما يقال في سجود الصلاة «سبحان ربي الأعلى» ثلاثًا، ويدعو فيه ويقول: «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين» رواه مسلم، ويستحب في سجود التلاوة كذلك أن يقال فيه: «اللهم اكتب لي بها عندك أجرًا، وامح عني بها وزرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود - عليه السلام». فهذا وارد عن النبي – صلى الله عليه وسلم.

 

هل يعاقب الشخص على ترك سجدة التلاوة؟

 

وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن سجود التلاوة سنة مؤكدة على الراجح المفتى به من أقوال الفقهاء، فإذا فعلها الإنسان أثيب عليها، وإن تركها لا يعاقب؛ لأنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قرأ السجدة التى فى سورة النحل على المنبر، فنزل وسجد، ثم قرأها في الجمعة الأخرى فلم يسجد، ثم قال {إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء}، وذلك بحضور الصحابة - رضي الله عنهم.

 

حكم سجدة التلاوة إن لم يتمكن القارئ أن يسجد

وذكرت لجنة الفتوى أنه إن تيسر لك السجود فاسجد، وإن لم يتيسر لك فلا حرج عليك إن تركته، وقد استحب بعض الفقهاء إن لم يتيسر لك السجود للمواصلات أو كنت على غير طهارة أن تقول: «سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْد لله، وَلَا إِلَه إِلَّا الله، وَالله أكبر، وَلَا حول، وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلى الْعَظِيم»، قال البُجَيْرَمِى الشافعي: «فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ التَّطْهِيرِ لِلسَّجْدَةِ أَوْ مِنْ فِعْلِهَا لِشُغْلٍ قَالَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ».

اقرأ أيضاً

هل يجوز قراءة القرآن باللحن؟.. مفتى الجمهورية يجيب

التلاوة سجدة التلاوة حكم سجدة التلاوة حكم سجدة التلاوة بدون وضوء نصيحة لسجدة التلاوة

مواد متعلقة

سفراء دولة التلاوة.. قناة الناس تنقل الصلاة من مساجد فرنسا وألمانيا والأرجنتين

الأكثر قراءة

كلبة عبد النبي التي قطعت للولد حتة من الكريمة (1/3)

رد فعل صادم من أحمد فتوح بعد أنباء استبعاده من الزمالك لنهاية الموسم

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14.. 3 مشتبهين في قتل «مي عمر» بمنزلها

النيابة تقرر حبس طالب وسرعة ضبط آخر تسببا في إصابة فتاة بالغربية

أول مواجهة بين جعفر العمدة وبلال شامة.. توقعات الجمهور

«الشهر العقاري» يكشف حقيقة وقف سداد الرسوم نقديًا اعتبارًا من أول مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيهاب مصطفى

كلبة عبد النبي التي قطعت للولد حتة من الكريمة (1/3)

جمال زايدة

50 عامًا من الفخر

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «بريكس»

كريم فرغلى

الدراما المصرية.. عودة إلى المقدمة

محمد رفعت

الزراعة فى «مصر الجديدة»

أمل زيادة

الكتيبة 101

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

عماد سليمان

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة صعبة .. ماذا يجرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المسجد الأقصى؟

مصر تحمل إسرائيل المسئولية.. ماذا حدث في المسجد الأقصى فجرًا؟ (القصة الكاملة)

اجتماع طارئ للجامعة العربية لاتخاذ موقف موحد إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى