صلاح عبد الله: حكم الانتشار جعلني أبتعد عن الكوميديا

قال الفنان صلاح عبد الله، إنه لا يدعي أنه شاعر، ولكنه يكتب الكثير من الأشياء المشابهة للشعر وبها طعم منه، مضيفاً أن الشعراء الكبار كانوا يجاملوه، مثل أحمد فؤاد نجم وسيد حجاب.

وأضاف صلاح عبد الله، خلال حواره مع برنامج "أنا والقناع" المذاع عبر فضائية "الحياة"، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب: "دايمًا وأن بكتب حاجة بعملها بالعامية، وحكم الانتشار خلاني أبعد عن الكوميديا وأقدم أدوار بعيدة عني، وطلعة محمد هنيدي كانت مفتاح لجيل كامل، وهذا الجيل كان قبلي ولكن ليس بكثير، فكان هناك معافرة لمحاولتي أكون موجود".

وتابع صلاح عبد الله: "ربنا أنعم عليا بالتصالح مع النفس، وأنا نفسي أبقى الأول ولكن مش عارف فأحاول أبقى الثاني أو الثالث ولا أكون في المركز الأخير حتى".