«المفتى» يكشف حكم العلاج بالرقية الشرعية.. ويحذر من الدجالين

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن حكم الرقية الشرعية، قائلًا: الرقية بالقرآن الكريم جائزة، بشرط أن تكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي، أو بما يُعْرَف معناه من غيره.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كل يوم فتوى"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يُعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل المؤثر الشافي هو الله تعالى بعظيم لطفه وقدرته.

المفتي يحذر من الدجالين

أشار إلى ضرورة الحذر من الدجالين الذين يحتالون على الناس ويأخذون أجرًا منهم بدعوى أن هذه رقية، حيث باتت سبوبة، فالأفضل أن يقصَد الصالحون ممن عرفت أمانتهم وعدالتهم، والأفضل أن يرقي الإنسان نفسه إن استطاع.

ونبه على ضرورة الأخذ بباقي أسباب العلاج والشفاء الأخرى، التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كونه سببًا لذلك.