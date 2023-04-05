مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 14.. ميسي ومو صلاح في منزل يسرا

بدأت منذ قليل، على شاشة قناة “سي بي سي”، أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة بطولة النجمة يسرا وعدد من الشباب ضمن سباق دراما رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 14

وشهدت الحلقة الـ14 من مسلسل “1000 حمدالله على السلامة”، العديد من المواقف الكوميدية بعد أن اتصل الشاب شريف أحد الشباب الذين يلعبون الكرة في الشارع بسامح للاطمئنان عليه ردت أخته سماح وأخبرته أن في حالة صحية سيئة.

وفوجئت “سميحة” يسرا، بالشباب متواجدين أمام المنزل وهم أشباه النجوم "مو صلاح ومبابي وميسي وماني" ودارت مواقف كوميدية حيث اعتقدت أنهم النجوم الحقيقيين خاصة مع حديث شبيه مبابي باللغة العربية، ودخل الشباب إلى غرفة سامح من أجل الاطمئنان عليه وسط إلغاء مجموعة من الإيفيهات أثناء تواجدهم.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

مسلسل “1000 حمدالله على السلامة” بطولة النجمة يسرا ويشاركها عدد كبير من النجوم منهم الفنان الكوميدي محمد ثروت والفنانة الكوميدية شيماء سيف وبمشاركة مميزة من بيومي فؤاد والفنان علاء مرسي، ويتواجد في المسلسل مجموعة كبيرة من الشباب منهم مايان السيد وآدم الشرقاوي والمسلسل من تأليف السيناريست محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح ومن إنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات ويعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي ومنصة واتش إت.

يذكر أن الحلقة السابقة من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة كانت قد انتهت بالخروج من منطقة دهشور والفشل في العثور على "طنط سوسو" بالإضافة إلى إصابة "سامح" آدم الشرقاوي في رأسه مع وجود اشتباه بالإصابة بشرخ في المخ.