مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 14| حيلة فاشلة من سمير

نقدم لمتابعي الدستور خلال التقرير التالي تفاصيل مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 14 بطولة النجمة يسرا وعدد من الشباب على قناة سي ي سي ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 14

وخلال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 14، بدأت بخروج "أكرم وفوقية" من منزل سميحة إلى منزلهم ويركبون سيارة الدكتورة نيللي التي كشفت على سامح في منزله وتدور مواقف كوميدية بينمها خلال الطريق حتى يصلون إلى منزلهم.

يلجأ سمير الذي يقدم دوره الفنان محمد محمود إلى حيلة جديدة حيث يطلب من مساعدته دلال التي تقدم دورها الفنانة إيمان السيد الذهاب إلى كشك عم عمران وتسأله عن رقم سميحة فيسألها عن زوجها فتشير إلى سمير في سياراته فيتذكر أنه جاء من قبل للسؤال على سميحة فيهددها بالاتصال بالشرطة وأنهم لصوص.

مواعيد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يعرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة على قناة سي بي سي العامة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء وعلى شاشة قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة السادسة والربع منا يعرض عبر منصة WATCH IT الرقمية.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة عدد كبير من النجوم منهم الفنان الكوميدي محمد ثروت والفنانة الكوميدية شيماء سيف والشباب مايان السيد وآدم الشرقاوي وعنبة والفنان القدير محمد محمود وبمشاركة مميزة من بيومي فؤاد والفنان علاء مرسي، والمسلسل من تأليف السيناريست محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح ومن إنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات ويعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي ومنصة واتش إت.