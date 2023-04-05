نقابة العاملين بجامعة سوهاج توفر «لحوم عجالي» بسعر 220 جنيه للكيلو

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج توزيع نقابة العاملين بالجامعة للحوم العجالي «بلدي طازجة»، والتي قامت بتوفيرها لكافة منتسبي الجامعة بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء المالية عنهم و لتقديم وسائل العون لهم ومحاربة الغلاء، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة وأحمد العارف نقيب العاملين.

وأكد عبد الخالق أن الجامعة لا تدخر جهداً في سبيل دعم كافة منتسبيها وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم، وكافة السلع لهم بأسعار مناسبة وذات جودة عالية، لافتاً ان عملية التوزيع شهدت إقبالاً كبيراً من العاملين نظراً لجودتها وانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار السوق.

وأوضح المحاسب أشرف القاضي أن اللحوم التي يتم بيعها لحوم بلدي بإشراف مديرية التموين، حيث تم التواصل مع إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بسوهاج، و انتقاء أفضل أنواع اللحوم المعتمدة باشراف طبي، وتقديمها للعاملين بالسعر المعلن، ليستفيد منها الجميع دون استثناء.

وأضاف أحمد العارف انه تم طرح ١٦٠ كيلو بسعر ٢٢٠ جنيه للكيلو، عبارة عن ٨٥٠ جرام لحوم حمراء و ١٥٠ جرام دهون بيضاء، بحد أقصى ٢ كيلو لكل موظف، وحتى نفاذ الكمية، وذلك بجوار منفذ بيع كلية الزراعة بالحرم الجامعي القديم.

عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج اجتماعاً مع لجنة معايير مسابقة " أفضل جامعة صديقة للبيئة" لعام ٢٠٢٣، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة ومنسق عام المسابقة وأعضاء اللجنة المكلفة باعداد ملف الجامعة.



وناقش الدكتور مصطفي عبدالخالق خلال الاجتماع الاستعدادت النهائية للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة" مشيراً الي ان المسابقة تهدف للوصول إلى جامعات مصرية خضراء (صديقة للبيئة)، من خلال قياس مدى التزام الجامعات بتطوير بنية تحتية صديقة للبيئة، ومدى مراعاتها لمعايير البنية التحتية، ومعايير الطاقة والتغير المناخي، معايير إدارة المُخلفات، معايير إدارة المياه، معايير النقل المستدام داخل الجامعة، بالاضافة الي معايير جودة وجمال البيئة، إدارة الأزمات ومعايير التعلم والبحث العلمي، و رؤية ورسالة الجامعة للحفاظ على البيئة والاستدامة.

وأوضح الدكتور خالد عمران أن المسابقة تُقام بدءاً من شهر أبريل الجاري وحتى شهر يوليو القادم، وتقوم الجامعات برفع ملفات التقدم للمسابقة خلال الفترة من ١ الي ٧ من شهر أبريل الجاري، ثم يتم دراسة الملفات المُقدمة من الجامعات خلال الفترة من ٨ أبريل وحتى ٧ مايو القادم، مضيفاً انه سيتم إعلان القائمة المُصغرة لأفضل ٦ جامعات ومواعيد قيام لجنة المسابقة بزيارة أفضل ٦ جامعات يوم ٨ مايو، يعقُبها تنظيم زيارات لأفضل ٦ جامعات خلال الفترة من ١٣ مايو وحتى ١ يونيو، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية لأفضل جامعات صديقة للبيئة خلال شهر يوليو القادم.

وأضاف الدكتور حمدي حسانين منسق عام ملف الجامعة أن التقديم للمسابقة هذا العام سوف يكون إلكترونياً، حيث ان المجلس الأعلى للجامعات أعد منصة إلكترونية لتحميل الملفات والفيديوهات الخاصة بالتقديم عليها للمرة الأولى، وذلك تماشيًا مع معايير الاستدامة من حيث توفير تكلفة طباعة واستهلاك الورق حفاظًا على البيئة.

ويذكر أن اللجنة الخاصة بالمسابقة تضم كلاً من الدكتور عماد صموئيل المشرف على كلية التربية، الدكتور طلعت علي وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة ندا عبدالمحسن رئيس لجنة البيئة وخدمة المجتمع بوحدة الجودة بكلية الطب، الدكتور عبدالعليم المنشاوي مدير وحدة الآفات بكلية الزراعة والدكتور محمد حشمت مدير مركز الخدمات الإلكترونية بالجامعة.