مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 14.. هل تنجح تركيبة الدكتور ربيع في إنقاذ «العترة»؟

سيطرت الصدمة على “جوني الصغير” ويجسد دوره الفنان عبد الرحمن أحمد، وذلك بعدما شرب شقيقه “العترة” الفنان مصطفي غريب، التركيبة الخاصة بالدكتور ربيع، ليعود إلى حجمه الطبيعي وتتواصل أحداث مسلسل “الكبير أوي7”.

مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 14

يتحوّل “العترة” إلى رجل عجوز وتظهر علامات كبر السن على ملامحه، ويخرج “العترة” من غرفته لمقابلة أهله في الدوار، خاصًة بعدما خرج جوني الصغير وهو يصرخ بقوة بسبب تغيير شكل العترة، وتدور أحداث الجلقة الرابعة عشر الـ14 من مسلسل الكبير أوي 7 حول كيفية إعادة الكبير لنجله العترة لشكله الطبيعي دون أي تغيير، بعدما تحوّل لرجل عجوز في السن.

وينتظر الجمهور وروّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، هل سينجح الكبير عمدة المزاريطة، والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي في عودة ابنه العترة مرة أخرى بمساعدة زوجته مربوحة التي تجسد شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، أم ما الذي سيحث خلال احداث الحلقة الـ 14.

وانتهت الحلقة الـ 13 الثالثة عشر من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع بظهور الفنان محمد محمود، كضيف شرف في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، وهو يلعب شخصية العترة التي كان يجدسها الفنان مصطفي غريب، بعدما شرب التركيبة التي حضرها له الدكتور ربيع، طبيب وحدة المزاريطة، الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد.