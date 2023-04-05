مواعيد عرض الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي7

يبحث الكثير من الجمهور وروّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن مواعيد عرض الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 7 المقرر عرضها اليوم.

وفي سياق ذلك، يرصد "الدستور" مواعيد عرض الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 7 ومواعيد إعادتها وهي كالآتي:

مواعيد عرض الحلقة الـ14 من مسلسل الكبير أوي7

ويعرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 14 للفنان أحمد مكى مساء اليوم السبت، حصريًا على قناة on الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

أبطال وضيوف شرف مسلسل الكبير أوي7

"الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الكبير أوي7

وشارك عدد مختلف من نجوم الفن كضيوف شرف في الحلقات المختلفة من مسلسل الكبير أوي 7 من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي ظهر بشخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخراً في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر ضيف شرف المسلسل حتي الحلقة الثانية عشر.

وضمن ضيوف شرف الحلقة الـ 14 ظهر الفنان محمد محمود، ليلعب شخصية العترة بعدما شرب التركيبة الخاصة بالدكتور ربيع الذي يجسد شخصيته الفنان بيومي فؤاد.