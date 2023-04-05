كيف رصدت مؤشرات جوجل مسلسل «الكبيير أوي 7» بالمحافظات (تحليل بيانات)

يحتل مسلسل الكبير أوي 7 مكانة كبيرة في قلوب الكثير من المشاهدين والجمهور في مختلف أنحاء مصر والوطن العربي، خاصةً منذ عرض أولى حلقاته في عام 2011، ليكون الجزء الأول من مسلسل الكبير، وما يستعرضه العمل من رسائل سواء كانت خفية أو صريحة، و يلتف عدد كبير من الأسر المصرية وقت فطار المغرب لمشاهدة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع تحديدًا، ليتابعوا الحلقات الجديدة من المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي ج7

و ينتظر البعض الآخر مواعيد إعادة الحلقات ليشاهدها ليلًا والتي تعرض في تمام الساعة في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

واحتل مسلسل الكبير أوي 7 الكثير من المؤشرات المرتفعة في عدد من محافظات مصر المختلفة، وكان على رأس هذه القائمة محافظة الدقهلية، حيث وصل عدد المشاهدين فيها إلى نسبة 100%، ونسبة مشاهدة المسلسل في الجيزة إلى 67%، ووصلت نسبة متابعي مسلسل الكبير أوي 7 في محافظة الإسكندرية إلى 51%، والقليوبية وصلت نسبتها لـ 37%، واحتلت محافظة القاهرة المركز الأخير بنسبة 36%.

أبطال وضيوف شرف مسلسل الكبير أوي7

"الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وشارك عدد مختلف من نجوم الفن كضيوف شرف في الحلقات المختلفة من مسلسل الكبير أوي 7 من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي ظهر بشخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، و مؤخراً في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر ضيف شرف المسلسل حتي الحلقة الثانية عشر.

وضمن ضيوف شرف الحلقة الـ 14 ظهر الفنان محمد محمود، ليلعب شخصية العترة بعدما شرب التركيبة الخاصة بالدكتور ربيع الذي يجسد شخصيته الفنان بيومي فؤاد.