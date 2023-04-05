الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الصحة»: تشخيص الأمراض الجلدية بالذكاء الصناعي بمستشفى الحوض المرصود

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح وحدة تشخيص الأمراض الجلدية بواسطة الذكاء الصناعي بمستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية " الحوض المرصود".

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوحدة بها أحدث جهاز فى العالم لتصوير الجلد للكشف المبكر عن سرطانات الجلد، وتشخيص وتوثيق الأمراض الجلدية ومتابعة العلاج، وكذلك تشخيص مشاكل تساقط الشعر، وقياس شدة مرض الصدفية واستخدامات أخرى متعددة ومتنوعة، مشيرًا أن الوحدة  تُعد الأولى فى مصر لتشخيص الأمراض الجلدية بواسطة الذكاء الصناعي.

وأضاف عبدالغفار أنه تم تجديد غرفة عمليات جراحات الجلد مجهزة بناءً على أعلى المقاييس العالمية بحوائط وأرضيات وأسقف مقاومة للبكتيريا، وذلك لعمل عينات الجلد الجراحية وتمهيدًا لإنشاء وحدة متخصصة فى الجراحات الجلدية.

ومن جهته، أشار الدكتورأحمد صادق، مدير مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية "الحوض المرصود" إلى افتتاح معمل الديرماتوباثولوجى المزود بعشرين ميكروسكوب ووحدة تحضير انسجة الجلد، لافتاً أن المركز أصبح مجهزاً لتدريب الديرماتوباثولوجى على مستوى الجمهورية، كما تم تحديث مكتبة المستشفى وإدخال انترنت فائق السرعة وتزويدها بأحدث المراجع والدوريات العلمية وأجهزة الكمبيوتر.

وقال إنه من المقرر إجراء الكشف عن بُعد للأمراض الجلدية والتناسلية وربطه بكل محافظات الجمهورية، وستكون مستشفى القاهرة للجلدية والتناسلية المركز الرئيسي، كما سيتم تنظيم العمل بالمستشفى من خلال ميكنة شباك التذاكر وملفات المرضى.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمات العلاجية المتخصصة في الأمراض الجلدية لـ217 ألف و980 مترددا على مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية "الحوض المرصود"، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي.

جدير بالذكر أن المستشفى تأسست عام 1903 وتضم 69 عيادة ومعملين تشمل العيادات الخارجية والليزر والعلاج الضوئي، وقاعة محاضرات كبرى، بالإضافة إلى وحدة التصوير الوحيدة في مصر التى تعمل بالذكاء الاصطناعي ووحدة جراحات الجلد ووحدة التشخيص عن بُعد.

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الصحة وحدة تشخيص الأمراض الجلدية الذكاء الصناعي الحوض المرصود الخدمات العلاجية المتخصصة الأمراض الجلدية

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