الكورة في رمضان| الزمالك بحارس واحد يخسر أمام نهضة بركان بذهاب نهائي الكونفيدرالية 2019

خاض الزمالك مباراة الذهاب في نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي في الرابع عشرمن شهر رمضان الموافق يوم 19 مايو 2019 بالملعب البلدي بمدينة بركان فى مباراة الذهاب في نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية وأدار المباراة الحكم الزامبي جان سيكاوزي وانتهت بفوز الفريق المغربي بهدف سجله لابا كودجو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

خاض الزمالك المباراة في ظرف صعبة تمثلت في غياب حارسه الأساسى محمود جنش بسبب الإيقاف، ولم يكن في القائمة سوى الحارس الصاعد عمر صلاح الذي تحمل المسئولية بشجاعة.

تبادل الفريقان الهجوم في بداية المباراة وأتيحت أول فرصة للزمالك في الدقيقة الرابعة عندما مرر عبدالله جمعة كرة عرضية لمحمود علاء الذي سددها فوق العارضة.. وفي الدقيقة 15 تلقى كودجو كرة عرضية وسددها برأسه لتصطدم بالقائم وترتد إلي سمير ويدار الذي سددها في المرمي ونجح عمر صلاح في إنقاذها ببراعة.

في الدقيقة 30 وصلت كرة طولية إلي دايو الذي سددها برأسه بجوار القائم وسدد عمر السعيد كرة قوية بجوار القائم ورد كودجو بتسديدة ارتدت من القائم.. وشهدت الدقيقة 43 أخطر فرصة للزمالك عندما انطلق محمود كهربا في هجمة مرتدة ومرر كرة عرضية ليوسف أوباما الخالي تمامًا من الرقابة لكنها مرت منه بشكل غريب.

تبادل الفريقان الهجوم في الشوط الثاني، وفي الدقيقة 57 مرر حمدي النقاز في الجانب الأيمن، ومرر كرة عرضية لكهربا الذي سددها بلعبة خلفية مزدوجة أبعدها الحارس المحمدي ببراعة إلي ركنية.

بمرور الوقت ظهر التسرع علي لاعبي نهضة بركان وإنفرد كهربا من هجمة مرتدة بالحارس وسدد بجوار القائم وفي الدقيقة 70 أجري السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك التغيير الأول بنزول إبراهيم حسن بدلًا من زيزو وسدد النمساوي كرة قوية أبعدها عمر صلاح ببراعة إلى ركنية.

في الدقيقة 79 خرج كهربا ونزل محمد إبراهيم وسدد إبراهيم حسن كرة قوية بجوار القائم وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل كودجو هدف المباراة الوحيد مستغلًا خطأ دفاع الزمالك.

مثل الزمالك: عمر صلاح وحمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو "إبراهيم حسن ق68" ومحمود عبدالعزيز وطارق حامد ومحمود كهربا "محمد إبراهيم ق79" ويوسف أوباما وعمر السعيد.