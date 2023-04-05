الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالخليفة

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، في سقوط تشكيل عصابي يسرق المواطنين بمنطقة الخليفة.

وتبلغ لقسم شرطة الخليفة من أحد الأشخاص بتضرره من ثلاثة "مجهولين" لقيام أحدهم باستدراجه لأحد المقاهى الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدعوى استئجار سيارة.

واصطحابه بمركبة "توك توك" وصولاً لإحدى المناطق بدائرة القسم وتعدوا عليه بالضرب، مُحدثين إصابته بجروح متفرقة بالجسـم واستولوا منه على هاتف محمول - مبلغ مالى - بعض المتعلقات الشخصية، ولاذوا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديدهم وتبين أنهم 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية.

 وعُثر بحوزتهم على كافة المسروقات المستولى عليها من المجنى عليه وسلاحين أبيض "مطواة"، مبلغ مالي، الهاتف المحمول، مركبة "التوك توك" ملك أحدهم المستخدمين فى الواقعة.

بمواجهتهم بأقوال المجنى عليه أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقروا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة أخرى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الخليفة سرق تشكيل عصابي سقوط منطقة الخليفة

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