الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يستقبل عددا من المواطنين بمكتبه بالديوان العام

محافظ قنا
محافظ قنا

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، استقبال المواطنين بمكتبهما لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، يأتى ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم ، وسعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

واستقبل محافظ قنا المواطنين، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حدة، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

كما وجه "الداودي"، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

استقبال المواطنين استيفاء اشرف الداودي التضامن الاجتماعي الاجتماعات التنسيق مع الجهات المعنية التوقيتات الزمنية المحددة

الأكثر قراءة

رد فعل صادم من أحمد فتوح بعد أنباء استبعاده من الزمالك لنهاية الموسم

بينها إقرار «الأدنى للأجور».. 5 قرارات للحكومة اليوم

وزير الصحة يبحث مع مؤسسة التمويل لشمال إفريقيا تعزيز التعاون بالقطاع الصحى

ضبط شحنة مخدرات بـ2.9 مليون جنيه فى الإسكندرية

رئيس الرقابة المالية: الهيئة حريصة على تعزيز التواصل مع كافة الأطراف في مجتمع الأعمال

رئيس جامعة بني سويف يستقبل أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا للتهنئة برمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

50 عامًا من الفخر

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «بريكس»

كريم فرغلى

الدراما المصرية.. عودة إلى المقدمة

محمد رفعت

الزراعة فى «مصر الجديدة»

أمل زيادة

الكتيبة 101

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

عماد سليمان

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

الجيش الإسرائيلى: إطلاق 9 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى