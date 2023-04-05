بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل شمامسة الإيبارشية البطريركية للتهنئة بعيد القيامة

استقبل أمس، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، شمامسة الإيبارشية البطريركية، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

اطمئن غبطة البطريرك على أحوال الشمامسة، الذين عبروا عن امتنانهم لمحبّة غبطته المتجسّدة في علاقته معهم، أعطى الأب البطريرك كلمة روحية لأبنائه الشمامسة، بمناسبة عيد القيامة.

واستقبل أيضًا نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون، شمامسة الإيبارشية، للتهنئة، بعيد القيامة المجيد.

بدأ اللقاء بالصلاة، وبعض التوصيات الروحية من الأب المطران للشمامسة. وانتهى اللقاء بصلاة نيافة الأنبا باخوم مع الشمّامسة. والتقاط الصورة التذكارية.

واستعدادًا لزمن القيامة، قامت خدمة الفلك للأسر الشابة تحت عشر سنوات، بجولة روحية بالمتحف الكفن المقدس الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وقد قام بشرح محتواياته الأب ميلاد صدقى اللعازريّ، مسؤول المتحف.

جدير بالذكر أن متحف الكفن المقدس، يتوجد بدير الآباء اللعازريين بأحمد حلمي- شبرا، ومتاح دائمًا لمن يرغب زيارته.

تلا زيارة المتحف، رتبة التوبة، التي ضمّت مجموعة من التأملات الروحية حول كلمات الرب يسوع له المجد السبعة على الصليب، وأثرهم وانعكاسهم في حياتنا كأسر شابة، مع استقبال الآباء للاعترافات.

واختتمت رتبة التوبة بصلاة كل عائلة تحت الصليب تكريسًا لها مع أخذ صليب تذكاريّ لليوم علامة حب غير المشروط.

الرحمة الإلهية".. رياضة الصوم الأربعيني المقدس بكنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس بشبرا الخيمة

كانت قد نظمت كنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة، رياضة الصوم الأربعيني المقدس، وذلك في الفترة من الحادي والثلاثين من مارس الماضي، وحتى الثاني من إبريل الجاري.

جاء ذلك بمشاركة القمص مرقس لطفي، والأب بولس بباوي، راعيي الكنيسة، حيث قاد لقاءات الرياضة الروحية الأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء مريم، بقويسنا، الذي تحدث حول "أعمال الرحمة الإلهية" (الصوم، والصلاة، والصدقة).

تضمنت الرياضة الروحية أيضًا الترانيم الروحية، بقيادة كورال قلب يسوع، كما تم تكريم عدد من أسر الرعية.