الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيران تحبط هجومًا على مجمع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية

إيران
إيران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، عن إحباط هجوم على مجمع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في جنوب طهران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن مجمع أمير المؤمنين التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان تعرض الليلة الماضية لهجوم فاشل من قبل طائرة مسيرة صغيرة.

وأضافت أنه تم إسقاط هذه الطائرة الصغيرة بواسطة أنظمة الدفاع لحظة اقترابها من المجمع، مؤكدة أنه لم تحدث أي أضرار في المجمع.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس عدلية محافظة هرمزغان الإيرانية مجتبي قهرماني عن ضبط سفينة أجنبية تحمل 125 ألف لتر من الوقود المهرب بفضل جهود بحرية الحرس الثوري الإيراني في الخليج.

وأشار قهرماني إلى أن السفينة المذكورة أطفأت أنوارها مخالفة للأنظمة ولتجنب الكشف عنها، وأن هذه السفينة الأجنبية أوقفت بالعمليات الخاصة لحرس لواء ذوالفقار بعد المطاردة، وأثناء تفتيشها تم ضبط أكثر من 125 ألف لتر من المحروقات المهربة، لافتا إلى أنه تم أيضا اعتقال 26 من أفراد طاقم هذه السفينة المخالفة، وهم رهن الاحتجاز لاستكمال إجراءات التحقيق.

وأوضح قهرماني أنه بالتنسيق مع رئيس الدائرة القضائية لمدينة بارسيان، بادر مقاتلو سلاح البحرية للواء ذوالفقار 412 التابع للحرس الثوري الإسلامي، بعد رصد سفينة أجنبية تحمل آلاف اللترات من الوقود المهرب في مياه الخليج، إلى ضبط السفينة واعتقال المهربين.

وأكمل: بعد الاستيلاء على السفينة المذكورة تم نقلها إلى الميناء من قبل القوات العملياتية وسفن اللواء ذوالفقار التابعة للحرس الثوري وتسليمها للسلطات القضائية للإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة.

وسائل اعلام إيرانية جنوب طهران وزارة الدفاع الإيرانية اصفهان طائرة مسيرة

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