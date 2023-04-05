الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2023 فى مصر

صرف مرتبات
صرف مرتبات

يتسائل الموظفون والعاملون في القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال عن موعد صرف شهر إبريل، لا سيما أنه يأتي هذا الشهر مع الزيادة الجديدة التي وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة لتشعر المواطنين بانفراجة في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، لاسيما مع زيادة الأسعار التي تشهدها الأسواق .

 

مرتبات شهر إبريل 2023 والزيادة الجديدة 

ويتصدر البحث عن موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2023 البحث عبر محرك البحث جوجل، في الساعات الأخيرة، لمعرفة قيمة المرتب بعد أن رفعت وزارة المالية الحد الأدنى للأجور لـ 3500 جنيه، كما يتسائل الموظفون عن إمكانية تبكير صرف مرتب شهر إبريل بمناسبة شهر رمضان الكريم، وعيد الفطر المبارك في مصر.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بعد تبكيرها

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موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2023 في مصر

تصرف مرتبات شهر إبريل بزيادة المرتبات الجديدة للعاملين بالدولة ولموظفي 33 وزارة هيئة وجهة حكومية، ابتداء من يوم الخميس 13 إبريل خلال شهر رمضان وقبل موعد عيد الفطر المبارك، وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية.

 

جدول زيادة مرتبات 2023

1. جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتصل إلى 3500 جنيه شهريًا.

 

2. جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتصل إلى 5000 جنيه شهريًا.

 

3. جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتصل إلى 6000 جنيه شهريًا.

 

4. جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

 

بالتزامن مع شهر إبريل تنفيذ قانون 18 لسنة 2023

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عدة أيام عن تصديق قانون 18 لسنة 2023 والذي ينص على سرعة صرف العلاوة الدورية، التي تصل نسبتها إلى 8% للأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ويكون بحد أدنى 125 جنيها.

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