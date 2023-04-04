موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بعد تبكيرها

يبحث الكثير من الموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 عبر جوجل، حيث أنه سيتم صرف الزيادة الجديدة لجميع الموظفين والتي كان قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عنها من خلال إصدار قرار بإصدارها وصرفها لكل الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

زيادات مرتبات شهر أبريل 2023

ويرغب آلاف من العاملين في معرفة جدول مرتبات شهر أبريل عقب تطبيق الزيادة الجديدة والتي ستصل إلى مبلغ 1000 جنيه، ويحصل عليها كافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

1000 جنيه زيادة بالمرتبات

وفيما يلي، تنشر "الدستور" الزيادة الجديدة وجدول المرتبات في شهر أبريل 2023، والذي قد جاء كالتالي:

الدرجة السادسة مبلغ 3500 بدلا من قيمة 3000 جنيه بواقع زيادة قيمة 500 جنيه.

الدرجة الثالثة النوعية بمبلغ 5000 جنيه.

موظفي درجة الماجستير بقيمة 6000 جنيه.

موظفي درجة الدكتوراه بقيمة 7000 جنيه شهريا.

رفع حد الإعفاء الضريبي من مبلغ 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

وأعلنت وزارة المالية المصرية، عن موعد صرف المرتبات لشهر أبريل 2023، وتكون بالزيادة الجديدة على الأجور، وإذ سيجرى صرف مرتبات في شهر أبريل عقب 10 أيام.

والحكومة المصرية أكدت أن ميعاد صرف مرتبات شهر أبريل لعام 2023 لكافة المؤسسات الحكومية في كافة المحافظات سوف تبدأ من يوم الخميس الموافق 13 أبريل 2033 ويوم الأربعاء 19 أبريل 2023، والخميس 20 أبريل 2023، و26 أبريل 2023.

تفاصيل زيادة المرتبات

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس، فقد قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن كافة تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات، والتي قد جاءت كالتالي:

تحسين جميع المرتبات والمعاشات يكلف الدولة المصرية مبلغ 150 مليار جنيه سنويا

الحد الأدنى لزيادة المرتبات لن يقل عن 1000 جنيه اعتبارا من أبريل بمبلغ ١٤ مليار جنيه التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين في الدولة وأصحاب الكادرات الخاصة ٨٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية حد أدنى العلاوة قيمة ١٢٥ جنيهًا و١٥٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى مبلغ ١٢٥ جنيهًا.