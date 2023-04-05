فى الحلقة 13 من مسلسل رسالة الإمام.. ابن الوالى فى الصحراء يصارع الموت

تنتقل كاميرا المخرج الليث حجو، في أحداث الحلقة 13 من مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، إلى الصحراء الجرداء، حيث يبحث الفرسان عن ابن الوالي الذي تم عزله من حكم الفسطاط، آملين في العثور عليه حيًا.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13

وفي نهاية الحلقة الـ13 من مسلسل رسالة الإمام، يعثر الأحواف على فرس ابن الوالي، الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان السوري أيمن طعمة، وهو نائم على الأرض ومنهك من التعب.

وتنتهي أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل رسالة الإمام، بمشهد لابن الوالي المعزول وهو شريد في الصحراء وأوشك على الموت، بينما يبحث عنه الأحواف ويختبئ منهم ويستمرون في البحث عنه في كل مكان لأنهم يريدونه حيًا.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13

يذاع "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل "رسالة الإمام"، على مدار خمسين عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر هذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".