الحلقة 13 من «رسالة الإمام»... الشافعي يتفقد شوارع الفسطاط للبحث عن نجله

تتوجه كاميرا المخرج الليث حجو، في أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، إلى حيث يجتمع الجند وعامة أهل الفسطاط، حيث يتوجه إليهم الشافعي لسؤالهم عن مكان نجله الذي لم يعد إلى الدار منذ انتهاء حلقة التدريس في الجامع.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13

في منتصف الحلقة 13 من رسالة الإمام، يتوجه الشافعي بصبحة عامل الجامع إلى الاستراحة التي يأكل فيها الجند والعامة، ليسألهم عن مكان نجله، حيث يقوم هناك إدريس الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان أمير صلاح الدين بإنشاد بعض الأبيات قائلًا:

وَكَم لِلّهِ مِن لُطفٍ خَفيٍّ *** يَدِقُّ خَفاهُ عَن فَهمِ الذَكيِّ

وَكَم يُسرٍ أَتى مِن بَعدِ عُسرٍ *** فَفَرَّجَ كُرْبَة القَلْبِ الشَجيِّ

وَكَم أَمرٍ تُساءُ بِهِ صَباحاً *** وَتَأتيكَ المَسَرَّةُ بِالعَشيِّ

إِذا ضاقَت بِكَ الأَحوالُ يَوماً *** فَثِق بِالواحِدِ الفَردِ العَلِيِّ

وَلا تَجزَع إِذا ما نابَ خَطبٌ *** فَكَم لِلّهِ مِن لُطفٍ خَفيِّ

يدخل عليهم الشافعي ويسألهم عن نجله أو أين مكانه، ليرد عليه إدريس بأن تذهب مجموعة نحو النيل وتبحث على طول الشاطئ، وأخرى في شوارع الفسطاط لتجوب الحارات والأزقة، يقاطعه عامل الجامع بأنه لا يوجد لديهم عدد كافٍ للبحث، يجبهم أحد الجند يدعى "صالح" بأن الرجال متعبون ولديهم مناوبات قائلًا للشافعي "اعذرني يا إمام أريد مد يد العون لكن ما باليد حيلة"، يرد عليه الشافعي بأنه يتفهم هذا الأمر وسيقوم هو بنفسه بهذا الأمر.

يقاطعه إدريس ويقول له "عذرًا لن تذهب وحدك يا إمام"، ليرد عليه صالح الجندي بأنه حال إن أوقفهم أحد يخبره أنه من سمح لهم بالسير في هذا الوقت من الليل".

عند أخذ هذا الأمر من الجندي، يقول الشافعي بأنه يجب عليهم أن يذهبوا في مجموعتين للبحث عن نجله، يقاطعه أحد أهالي الفسطاط بأن يقوم بهذه المهمة وأن يعود الإمام لداره، يرفض الشافعي ذلك، لكن الشاب يلح عليه بأنهم أدرى بشوارع الفسطاط، فعليك أن تكون في دارك عسى أن يعود نجلك إليها فتقوم أنت بإبلاغنا بعودته.

يقاطعه إدريس قائلًا "كل أمرك لمن لا تضيع عنده الودائع، نحن نعرف أسرار المدينة جيدًا"، يخبرهم الشافعي بأنه سينتظر في المسجد، لا استطيع العودة إلى الدار دون خبرٍ يقين، وأنه يرغب في الصلاة.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13

يذاع "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل "رسالة الإمام"، على مدار خمسين عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر هذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".