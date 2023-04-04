الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الحلقة 13 من رسالة الإمام.. «الشافعي» يبحث عن نجله

رسالة الإمام
رسالة الإمام

تنتقل كاميرا المخرج الليث حجو، في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن ادريس الشافعي، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، إلى دار الإمام الشافعي حيث يدخل على بناته ويهرولون إليه يسألونه عن أخيهم الذي لم يعد إلى البيت منذ انتهاء حلقة العلم في المسجد.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13

في أحداث الحلقة 13 من رسالة الإمام، يتوجه الشافعي مسرعًا إلى غرفة زوجته حمدة التي تقوم بأدائها التمثيلي الفنانة سماح السعيد، فيسألها ما بها، لتجيبه وهي تكبي راجية إياه ألا يدخل أبو عثمان في أي شأن من شؤون الفسطاط، ثم يخبرها بانه سيذهب عنه.

يتركها مترجلًا في شوارع الفسطاك يأمل في العثور على نجله، حيث يتوجه إلى الجامع ويخبر العامل هل رأى نجله محمد، ليخبره عامل الجامع بأنه لم يراه فالجميع افترق بعد أن انتهت حلقات العلم ، ولى أحد يملؤ الطرقات سوى رحال السُرّي، يسأله عامل الجامع فيقول له: "كم مضى من الوقت على غيابه؟"، ليجيبه الشافعي أنه لم يراه منذ أن أنتهى الدرس ولم يعد إلى البيت منذ حينها، فيخبره العامل بأنه يعرف أين يمكن أن نسأل.

 

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13

يذاع "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC  في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحا.

 

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل "رسالة الإمام"، على مدار خمسين عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر هذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

 

 

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