الإحصاء: 285.5% زيادة فى صادرات الوقود لإسبانيا خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر لأسبانيا إلى حدود 3.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار بنسبة 95.8%.

وجاءت صادرات مصر من وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها فى المرتبة الأولى بين صادراتها لأسبانيا بقيمة 2.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 658.1 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار بنسبة 285.5%، يليها صادرات حديد وصلب بقيمة 277.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 438.7 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 160.7 مليون دولار بنسبة 36.6%.

وسجلت الصادرات المصرية من أسمدة لأسبانيا ارتفاعًا إلى حدود 150.8 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 66.5 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 84.3 مليون دولار بنسبة 126.8%، كما ارتفعت الصادرات من لدائن ومصنوعاتها إلى حدود 169.5 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 145.3 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 24.1 مليون دولار بنسبة 16.6%.

وانخفضت صادرات مصر من ملابس وتوابعها لأسبانيا إلى حدود 92.6 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 101.9 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 9.3 مليون دولار بنسبة 9.2%.

كانت الجملة العمومية لصادرات مصر إلى دول العالم قد بلغت 51.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وديسمبر من عام 2022 مقابل 43.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 8 مليار دولار.

كما بلغت واردات مصر من دول العالم قد بلغت 94.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وديسمبر من عام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 5.2 مليار دولار.