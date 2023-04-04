الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط لمناقشة تقارير قطاع الناشئين والأكاديميات

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، جلسة مشاورات اليوم مع لجنة التخطيط، برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وبحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، والكابتن شطة مدير عام الأكاديميات.

جاءت الجلسة في إطار تقييم الموسم المنصرم في قطاع الناشئين والأكاديميات والتحضير للموسم الجديد.

وطلب الخطيب تقارير كاملة حول طبيعة العمل والاحتياجات والأداء والنتائج والعناصر المتميزة المتواجدة بين فرق القطاع، وكذلك بالنسبة للأكاديمية ونشاط الأفرع في المحافظات، وتقديم خدمات لأبناء المحافظات والكشف عن المواهب، وإتاحة الفرصة لأكبر قاعدة من الناشئين.