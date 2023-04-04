الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط لمناقشة تقارير قطاع الناشئين والأكاديميات

الخطيب
الخطيب

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، جلسة مشاورات اليوم مع لجنة التخطيط، برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وبحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، والكابتن شطة مدير عام الأكاديميات.

جاءت الجلسة في إطار تقييم الموسم المنصرم في قطاع الناشئين والأكاديميات والتحضير للموسم الجديد. 

وطلب الخطيب تقارير كاملة حول طبيعة العمل والاحتياجات والأداء والنتائج والعناصر المتميزة المتواجدة بين فرق القطاع، وكذلك بالنسبة للأكاديمية ونشاط الأفرع في المحافظات، وتقديم خدمات لأبناء المحافظات والكشف عن المواهب، وإتاحة الفرصة لأكبر قاعدة من الناشئين.

أكاديميات الأكاديميات الجلسة الكابتن محمود الخطيب جلسة مشاورات حسام غالى

الأكثر قراءة

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

عقوبات قاسية على 4 لاعبين من الزمالك بعد الخسارة من المصرى

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

«الإحصاء»: 1.8 تريليون جنيه زيادة فى ودائع الجهاز المصرفى خلال عام

حقيقة ادعاء سيدة باعتداء شرطى على نجليها بالضرب في أحد مراكز الإصلاح

خبير: انضمام مصر لبنك التنمية الجديد بمثابة شهادة للاقتصاد المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

عماد سليمان

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

إبراهيم داود

ولدت بمصر

ماجد حبته

العضو الـ31 فى الناتو

إسلام الشرنوبي

حبات اللؤلؤ

وائل لطفي

سقوط الدولار

الحسين عبدالرازق

متى ستعود الجماهير؟!

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

أنظمة المعلومات فى شركة بريد إسرائيل تتعرض لعملية اختراق

اتصال هاتفى بين نتنياهو ومحمد بن زايد: اتفاق على لقاء قريب

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن جنوب تل أبيب