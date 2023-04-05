«القومى للمرأة» يستهدف 400 شخص فى أمسيات الأسرة المصرية بمجريس صدفا

نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، خلال شهر رمضان الكريم "أمسيات الأسرة المصرية"، وذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

جاء ذلك برئاسة الدكتورة مروة كدوانى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وحضور فتحى صلاح، عضو الفرع بأسيوط بقرية مجريس بمركز صدفا، وذلك ضمن القرى التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويحرص المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واستهدفت 100 طفل و230 سيدة و70 رجلًا.

وتشمل الأمسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الأراجوز، والعرائس المتحركة "فصيلة ورشيدة"، بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات وأغاني وطنية، وعلى هامش العروض يتم تنظيم ورش ورسم وتلوين ورسم على الوشوش للأطفال.

وكان قد عقد في وقت سابق المجلس القومي للمرأة أمسيات الأسرة المصرية" بقرى حياة كريمة بحضور 400 مواطن ومواطنة بقرية بني شقير، وذلك حرصًا من المجلس القومي للمرأة بالمحافظة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية.

وأكدت دكتورة مروة كدواني مقرر عام فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة أن الأمسية استهدفت 400 مواطن ومواطنة، وأضافت أن الأمسيات تشتمل عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الأراجوز، والعرائس المتحركة "فصيلة ورشيدة".

أمسيات الأسرة المصرية بمجريس صدفا

أمسيات الأسرة المصرية بمجريس صدفا

أمسيات الأسرة المصرية بمجريس صدفا