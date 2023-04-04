رئيس وحدة الدراسات العربية: العلاقات «المصرية ـ الإماراتية» نموذج يقتدى به

قال الدكتور محمد عزالعرب، رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات، إن العلاقات المصرية الإماراتية نموذج للعلاقات المصرية العربية بالكامل، حيث هناك دعم متبادل من البلدين لكافة التحركات السياسية والتنموية داخل مصر والإمارات.

العلاقات المصرية الإماراتية

وأكد محمد عزالعرب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية" إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على توجيه التهنئة الكاملة للتعيينات الجديدة القيادية التي شهدتها الإمارات اليوم.

وتمثل دولة الإمارات أهمية شديدة الخصوصية للقيادة السياسية المصرية، حيث كان للإمارات دور واضح في دعم مصر لمواجهة الإرهاب، كما أنها كان لها دور واضح في حرب أكتوبر والانتصار على العدو الإسرائيلي.

التقارب المصري الإماراتي

وأشار إلى أن الإمارات متقاربة مع مصر في الحرص على الوصول إلى تسويات تجاه المواقف العربية العالقة، كما أن الإمارات ترفض التدخل الدولي في الشئون العربية الداخلية.