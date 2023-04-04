محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالإدارات المالية بالديوان العام والمديريات

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة سير العمل وانتظامه داخل الإدارات المالية بديوان عام المحافظة وعدد من المديريات، بحضور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ مع الحضور سير العمل وانتظامه في عدد من الملفات التي تشرف عليها الإدارات المالية بالديوان العام والمديريات، ومعدل إنجاز الأعمال وفقًا للمدة الزمنية المقررة للأعمال.

وأكد محافظ بورسعيد، على أهمية التكامل والتعاون بين منظومة العمل والإدارات المختصة لإنجاز العمل في الملفات المهمة، لافتًا إلى أهمية الالتزام بأسلوب عمل يكفل سرعة ودقة إنجاز العمل، مؤكدا أن الإدارة المالية بالمحافظة تعد من أهم الإدارات وتشرف على العديد من الملفات والمشروعات الهامة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد خطوات تنموية على كافة الأصعدة، ولا بد من تذليل كاقة المعوقات للاستمرار في تنفيذ خطط التنمية.

ووجه محافظ بورسعيد، بضرورة تحقيق أعلى درجة من الدقة في الأعمال التي تشهدها الإدارات المالية، فضلًا عن أهمية وسرعة إنجاز الأعمال وتذليل أي معوقات وتطوير مستوى الأداء، تماشيًا مع التطور الإداري الذي حققته محافظة بورسعيد مؤخرًا.

وفي شأن آخر أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تواصل جهود الأجهزة التنفيذية في رصف ورفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية داخل المحافظة، حيث أشار محافظ بورسعيد إلى بدء أعمال تطوير شارع المناخلي من أعمال الرصف ووضع طبقة الاسفلت الاولى بالشارع، وذلك استكمالا لأعمال تطوير منطقة شباب المدينة وشباب اكتوبر، حيث يشمل التطوير التوسعة وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجه محافظ بورسعيد، بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورصف الطرق، وذلك ضمن خطة موسعة للارتقاء بمنظومة الطرق داخل محافظة بورسعيد، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لخدمة المواطن وتقديم كافة سبل الراحة له والإسراع في المشروعات الجاري العمل بها.

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