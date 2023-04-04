رصف الشوارع الرئيسية في حي "السيدة زينب" بالقاهرة

قال اللواء وليد عبد الحميد، رئيس حي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، أنه قد تم رفع كفاءة الطرق ببلاط انترلوك بالشوارع الجانبيه والازقة وتم تعلية بالوعات الصرف الصحى، فضلا عن الإنارة، فقد تم مراجعة وصيانة أعمدة الانارة ومازال العمل مستمر بالخطة الاسثمارية وفي مجال الطرق تم رفع كفاءة الطرق ببلاط انترلوك.

وأكد رئيس الحي، أن ذلك يأتي تنفيذاً للتعليمات المشددة من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة والمهندسة چيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بالعمل على تطوير الشوارع والميادين لتسهيل حركة المرور والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الطرق لخدمة المواطنين، حيث أن حي السيدة زينب، يعد من الأحياء التراثية القديمة، التي يوجد بها عقارات عديدة تمثل تراث معماري قيم يجب المحافظه عليه بشتي الطرق وذات رونق معماري، وفي إطار إهتمام الدولة والقيادة السياسية في تذليل العقبات الحياتية للمواطنين لتوفير الحياة الكريمة وفى إستمرار تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وأوضح رئيس الحي، أنه جارى الاستمرار فى متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وسيتم قريباً البدء برصف شارعى السلسلة والسد وشارع بستان الفاضل وشارع امين سامين مع استكمال رصف الارصفة منها شارع المبتديان وشارع امين سامينوشارع الشيخ علي يوسف للبدء في تبليط الارصفه وتركيب الانترلوك الخاص بيهم بسمترية واحده ومراعاه المظهر الحضاري مع عمل اسفلت لشارع المبتديان وشارع الشيخ علي يوسف.

وكذلك إحلال وتجديد أعمدة الإنارة وعمل صيانة دورية لها وتغيير التالف منها وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة وزراعة اعمدة جديدة وذلك حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين .. قام فريق العمل الميدانى بقسم الانارة بإحلال وتجديد اعمدة الانارة بشارع الحنفى وشارع منصور وشارع الشيخ علي يوسف . كما تم مد كابلات وتغير كشافات بشارع خيرت.وشارع السد وشارع الشيخ علي يوسف والمبتديان وعدد كبير من الشوارع بحي السيده زينب وتم احلال وتركيب كشفات جديده موفره مع طلاء الاعمده بالكامل بعد اعاده التركيب والصيانه للاعمده، ومازال العمل مستمر على جميع الشوارع الرئيسية والجانبية لخدمة أهالينا بالحى والإرتقاء بالشكل الحضارى أمام المواطنين والزائرين.

وأشار اللواء وليد، إنه إستكمالاً لتنفيذ خطة رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق الجارية حالياً بالحى لتسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية وحركة سير المواطنين، مؤكدا بإصدار تعليماته بإدارة الطرق برصف شارع امين سامي اتجاه المبتديان كما تم إنشاء عدد (٣) بالوعات امطار وقد تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الأعمال بكافة مواقع العمل وتذليل العقبات والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية وذلك لإظهار الحى بالمظهر الذى يليق بأهله وزواره، ومازال العمل مستمر برصف الطرق المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، ومازال الحي مستمرا فى تطوير الشوارع والميادين لإظهار المظهر الجمالى والحضارى الذى يليق بالحى.