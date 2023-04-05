الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

10 معلومات عن قمة المناخ «cop 28» المقبلة بالإمارات

cop 28
cop 28

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، حيث صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تسلم خلال اللقاء رسالة خطية من أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، تتضمن دعوته للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP28، المقرر أن تنعقد بمدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح أنه تم تأكيد حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الإطار، خاصةً في ظل نجاح مصر في استضافة القمة السابقة COP27 بشرم الشيخ على نحو نال تقدير العالم، وكذلك ما نجحت الرئاسة المصرية للقمة في تحقيقه من نتائج إيجابية في العمل المناخي الدولي.

وفي السطور التالية، ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن «COP 28»:

1- تنطلق القمة المقبلة تحت شعار "عالم واحد"، ويتضمن الشعار الألوان الأخضر الداكن والفاتح وهي ألوان مرتبطة بالبيئة.

2- شعار قمة المناخ الامارتية، يضم عدد من الرموز المرتبطة بالعمل المناخى، منها الانسان الذى يتأثر بقمة المناخ، وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة كأحد الحلول للمواجهة والتكيف، وعناصر التنوعى البيولوجى للكائنات الحية البرية والطبيعية.

3- يحمل شعار القمة المقبلة الهوية البصرية بمؤتمر الأطراف COP28، لدولة الامارات وكذلك تم إطلاق موقع إلكتروني مرتبط بالقمة الإماراتية.

4- أعلنت الإمارات إطلاق نسخة متحركة من شعار القمة الإماراتية.

5- المدينة التى ستستضيف قمة الأمارات المناخية" cop28" هي مدينة إكسبو دبي.

6 - شعار قمة المناخ الإمارتية  cop 28 استعان بشكل الكرة الأرضية التي تضم كافة التأثيرات والتغيرات المحتملة لأزمة تغير المناخ لتعكس هذه العناصر مجتمعةً.

7- يحمل تصميم شعار قمة المناخ الإمارتية المقبلة إشارة الى المجتمع الدولي  ورسالة تطالب بضرورة توحيد الجهود وتضافرها لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة، للوفاء بالالتزامات المناخية العالمية.

8- تسعى قمة المناخ الأماراتية لتفعيل الرسائل الأساسية لمؤتمر الأطراف السابق الذى استضافته مصر.

9- الرئيس المعين والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات هو الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

10- رائدة المناخ التي عينتها الإمارات ممثلة لرئاسة القمة المقبلة، هى رزان المبارك.
 

COP27 COP28 ئاسة الجمهورية ئيس عبد الفتاح السيسي استضافة أزمة تغير المناخ

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