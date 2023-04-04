حبس شخصين بتهمة الاتجار في المخدرات بالشروق

قررت جهات التحقيق بالشروق وبدر، الثلاثاء، حبس شخصين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزتهما كمية من الآيس المخدر بمنطقة الشروق.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) حال إستقلالهما سيارة "قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (كمية من مادة الأيس المخدر وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.