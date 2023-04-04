الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شخصين بتهمة الاتجار في المخدرات بالشروق

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالشروق وبدر، الثلاثاء، حبس شخصين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزتهما كمية من الآيس المخدر بمنطقة الشروق.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) حال إستقلالهما سيارة "قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (كمية من مادة الأيس المخدر وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخصين الاتجار المواد المخدرة الشروق

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