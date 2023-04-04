الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع ربة منزل في حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل غرب العدوه في المنيا

جثة
جثة

لقيت ربة منزل مصرعها في حادث تصادم سيارة وتروسيكل، غرب مركز العدوه في شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثة لمستشفي العدوة المركزي وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة ، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بتروسيكل أمام قرية غرب مركز العدوه بسبب السرعة الزائدة . وأسفر الحادث عن مصرع ربة منزل تبلغ من العمر 35 سنة وتقيم مركز العدوه . تم نقل الجثمان الي مشرحة مستشفي العدوه المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وتم التحفظ علي المركبتين . 

 

وكانت الاجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باشتعال النيران في تروسيكل بدون لوحات معدنية بطريق فرعي أمام كوبري الشريعي بمدينة سمالوط شمال محافظة المنيا وتحرر عن الحادث المحضر اللازم .  

 

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية ورجال إدارة المرور، تبين نشوب حريق بالتروسيكل بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر مصرع سائقه "سيد جمعة سيد" 22 عاما، مقيم بسمالوط. وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، وتم التحفظ علي التروسيكل، ونُقلت الجثة إلي مشرحة مستشفي سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.  

 

علي جانب أخر، كانت مستشفي المنيا الجامعي، قد أستقبلت الطالب عبد "الرحمن.ي" 20 عاما، يقيم بقرية البرجاية التابعة لمركز المنيا ، مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن، وبإنتقال أجهزة الأمن وإجراء التحريات اللازمة  تبين من التحريات  حدوث إصابته خلال مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة مع أخرين، حيث تم الإعتداء عليه بالضرب بآلة حادة، وتجري إدارة البحث الجنائي التحريات اللازمة لمعرفة الظروف والملابسات وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .  

 

 

مركز العدوة بالمنيا مصرع ربة منزل حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل غرب مركز العدوة مستشفي العدوة التخصصي

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