الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن تعلن شريحة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ2.6 مليار دولار

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء عن شريحة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ2,6 مليار دولار، تشمل خصوصا صواريخ أرض-جو دفاعية من طراز باتريوت وذخائر مدفعية.
ومن القيمة الإجمالية لهذه المساعدة، ستوفّر الولايات المتّحدة أسلحة بـ500 مليون دولار من مخزونها الخاص، أما القيمة المتبقية والبالغة 2,1 مليار دولار فستكون عبارة عن طلبيات من قطاع الصناعات الدفاعية، وفق بيان للبنتاغون.
وبالإضافة إلى المنظومات الصاروخية الدفاعية، ستتلقّى القوات الأوكرانية ذخائر إضافية لراجمات صواريخ "هايمارس" الأميركية الصنع، والمدفعية الصاروخية، وذخائر متفرّقة وقطع غيار، وفق وزارة الدفاع الأميركية.
والطلبيات من قطاع الصناعات الدفاعية ستشمل خصوصا أعتدة دفاع جوي ومدفعية.
وبهذه الشريحة ترتفع إلى 35,1 مليار دولار القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية التي قدّمتها الولايات المتّحدة إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأراضيها في 24 فبراير 2022.
وتمّ الإعلان عن الشريحة الجديدة في يوم تاريخي شهد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، في تحوّل لسياسة عدم الانحياز التي كانت اعتمدتها هلسكني طوال عقود.

الولايات المتحدة باتريوت مليون دولار القوات الأوكرانية هايمارس أوكرانيا

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