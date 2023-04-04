مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13 اليوم على cbc

تصدر موعد عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13 اليوم على cbc، مؤشرات البحث على محركات الإنترنت في الساعات الأخيرة استعداداً للحلقة الـ 13.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13

ونال مسلسل مذكرات زوج إعجاب العديد من عشاق الدراما الرمضانية لأنه يناقش قضية مهمة جداً وهي المشاكل الزوجية والأسرية نتيجة عدم التفاهم ما بين الأزواج.

مسلسل مذكرات زوج تدور أحداثه في 15 حلقة فقط، كتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، وبطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، إخراج تامر نادي.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج اليوم على cbc

يعرض «مذكرات زوج» حصريًا على قناة cbc في المواعيد التالية حيث سيكون العرض الأول الساعة: 8.45 مساء، والإعادة 1 الساعة: 2.45 فجرًا، والإعادة 2 الساعة: 2.45 ظهرًا، كما سيتاح للجمهور مشاهدة العمل على منصة «WATCH IT».

بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما في الساعة 11:15 مساءً، وتأتي الإعادة الساعة 5:30 صباحًا، والساعة 11:45 صباحًا.

تردد قناة Cbc

ويمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج حصريًا على تردد قناة CBC وترددها كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أحداث مسلسل مذكرات زوج السابقة

وقد شهد مسلسل مذكرات زوج في الحلقات السابقة خلافًا كبيرًا بين «رؤوف» الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، وزوجته شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة السورية عائشة بن أحمد، بسبب عدم قربهما من بعض وعدم سماعها له فيما يريد أن يعبر عنه.

والجدير بالذكر، تدور أحداث "مذكرات زوج" في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.