الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«مذكرات زوج» الحلقة 12.. طارق لطفي يرجع لنقطة الصفر

طارق لطفي
طارق لطفي

شهد مسلسل مذكرات زوج في الحلقة ١٢ العديد من الأحداث الشيقة، والتي ظهر فيها بحث الثنائي الفنان طارق لطفي الذي يقوم بدور “رؤوف” وزوجته الفنانة عائشة بن أحمد في دور “شيرين” عن حياة جديدة مستقلة بعيدة عن المشاكل الزوجية.

أحداث مسلسل مذكرات زوج في الحلقة ١٢

وتحدث رؤوف مع أصدقائه عن إحساسه بالراحة بعد بقائه سينجل دون زواج، ويمازحهم أنه سيقوم بالطبخ لهم، ثم تتحدث سلمى (جلا هشام) مع سيف (حازم إيهاب) عن موقف والدته تجاهها بعد مقابلتها لها، كما اعترفت له أنه تحب ولا ترغب في إعادة التجربة الصعبة التي عاشتها بعد غياب والدها مرة أخرى.

بينما تقوم الفنانة عائشة بن أحمد في دور “شيرين” في محاولة منها لإرضاء زوجة أبيها بعد أن كانت رافضة زواج والدها منها، بعد أن وقفت "فدوى عابد" بجوارها بعد طلاقها من رؤوف (طارق لطفي).

تردد قناة Cbc

ويمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج حصريًا على تردد قناة CBC وترددها كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أحداث مسلسل مذكرات زوج السابقة

وقد شهد مسلسل مذكرات زوج في الحلقات السابقة خلافًا كبيرًا بين «رؤوف» الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، وزوجته شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة السورية عائشة بن أحمد، بسبب عدم قربهما من بعض وعدم سماعها له فيما يريد أن يعبر عنه.

والجدير بالذكر، تدور أحداث "مذكرات زوج" في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.

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