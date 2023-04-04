رواد السوشيال ميديا يشيدون بمسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 12: محتوى هادف

أشاد عدد كبير من مستخدمي مواقع السوشيال ميديا بأحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12، ووصفوا الحلقة الـ12 بالهادفة، وذلك بعد حديث الفنان أحمد مكي عن البلوجرز، وارتباط الناس بالسوشيال ميديا.

إشادات بمسلسل الكبير أوي7 الحلقة 12

وكتب آدم قاسم، من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "الكبير أوي في القمة، بنحبك من الأردن"، وأشاد باسم أسعد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمحتوى مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12 قائلًا: "بالضبط كانت الحلقة هادفة".

وعلّقت رهف المصري من روّاد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "أنا لم أشاهد مسلسلات والتليفزيون عامة ولڪن شاهدت المشهد علي الفيس.. أحمد مڪي ممثل راقي ومشهده يصف حقيقة واقع السوشيال ميديا والهوس بها بطريقة سيئة شابوووو له".

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12

واستخدمت سميحة الشربيني الجملة الخاصة بجوني شقيق الكبير الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي للتعليق على المسلسل والإشادة به قائلًة: "مسلسل جامد جدى"، واتفقت في الرأي زهرة محمود من جمهور الفنان أحمد مكي قائلًة: "إنسان محترم حتى لو المحتوى كوميدي لكن يحمل معاني جميلة أحمد مكي فاق كل الموجودين في شهر رمضان"، وكتبت عبير حافظ من متابعي مسلسل الكبير أوي الجزء السابع عبر السوشيال ميديا قائلًة: "الكبير اوي مسلسل هادف كوميدي اجتماعي محترم".

مواعيد إعادة مسلسل الكبير أوي 7

ويعاد عرض الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الكبير أوي 7 في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.