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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان «شقلوطني في بحر بيرة» ضمن أحداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 12

الكبير اوي 7
الكبير اوي 7

وقفت مربوحة زوجة الكبير عمدة المزاريطة الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي، ضمن أحداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 12 ، وهي تتحدث مع زوجها الكبير وهي تقنعه بحضوره خطوبة جوني شقيقه، على شروق كلنا سوا التي تجسد شخصيتها الفنانة أيتن عامر.

 

احداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 12 

وخلال احداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 12  ، تقنع مربوحة الكبير بالحضور وتحلفه بـ"أبو زحلف"، وتقف تتراقص على مهرجان "شقلطوني في بحر بيرة"، وتتغني بالكلمات الخاصة به، وهي ترقص: "شقلوطني في بحر بيرة، دوغري سكة انتي الأميرة"، ليقرر الكبير أوي عمدة المزاريطة زوجها والذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي بإحضار البندقية الخاصة به، ويجري وراءها في الغرفة الخاصة بهما.

وضمن احداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 12 ، يقرر جوني وشروق كلنا سوا على تحضير المنزل الخاص بالعمدة الكبير ليقيما فيه حفل خطوبتهما وإحضار الضيوف بهم، وتخرج شروق كلنا سوا على لايف خاص بصفحتها على مواقع السوشيال ميديا وتحضر معها المتابعين خطوبتها على جوني، قائلًة: “قمر يا اخواتي ليا حق أحبه يا جماعة ولا لا”.

الكبير أوي 7 الحلقة 12.. مربوحة تحاول إقناع الكبير بخطوبة جوني

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مسلسل الكبير أوي 7 في رمضان 2023

مسلسل الكبير أوي 7 ، بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينها الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر ضيف شرف المسلسل حتي الحلقة الحادية عشر.

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