الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12.. شروق تهدد جوني بالحبس 30 سنة

الكبير أوي 7
الكبير أوي 7

قرر جوني شقيق الكبير الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12 أن يفسخ خطوبته المزيفة من “شروق كلنا سوا” التي تلعب شخصيتها الفنانة أيتن عامر كضيف شرف في المسلسل.

 

احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12

وضمن احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12 ، جلس جوني رفقة “شروق كلنا سوا” يوضح لها رغبته في الانفصال خاصةً بعد تفكيره العميق الذي جرى له أثناء مرضه خلال الأيام الماضية، ليجد شروق كلنا سوا تقول له: "يعني انت عايز تسيبني وتبطل تعمل فيديوهات"، ويرد عليها  جوني قائلاً: "دي نفسي إنما أنا عايز أكمل بس نفسي عايزة تعمل حاجات عكس اللي أنا عايزها".

وتهدد “شروق كلنا سوا” جوني بالكمبيالات التي كتبها على نفسه في بداية اتفاقهما سويًا وهي عدد من الكمبيالات كل كمبيالة منهم بـ5 ملايين جنيه، وتكمل حديثها: "شوف كل كمبيالة منه بحبس 3 سنين يعني حوالي 30 سنة سجن، عايزني أقدم الكمبيالات امتى"، ليقرر جوني استكمال الخطوبة المزيفة دون التراجع عنها.

وضمن أحداث الحلقة الـ12 يعترض الكبير على زواج جوني وشروق كلنا سوا، ويوبخه بعدد من الكلمات التي تشعره بالحرج، طالبًا منه عدم استكمال لعبته وخطوبته المزيفة، وأن يستقل في منزل بعيدًا عنه إن أراد الاستمرار في هذه اللعبة.

تعرف على مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12

تفاصيل مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12 قبل عرضها.. الكبير يطلب من جوني ترك المنزل

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12

تعرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل الكبير أوي 7 للنجم أحمد مكى مساء اليوم السبت، حصريًا على قناة on الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

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