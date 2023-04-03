الإثنين 03 أبريل 2023
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فن

الكبير أوي 7 الحلقة 12.. مربوحة تحاول إقناع الكبير بخطوبة جوني

الكبير أوي 7
الكبير أوي 7

تظهر مربوحة زوجة الكبير التي تلعب شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، خلال احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12 وهي تحاول إقناع الكبير الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي بحضور خطوبة شقيقه في الدوار الخاص بهم على شروق كلنا سوا التي تلعب شخصيتها الفنانة أيتن عامر.

 

احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12

وضمن احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12 ، يرد الكبير: "خطوبة وهنا في الدوار، هو الواد دا اتجنن ولا إيه، مش قولتله يخلص الموضوع دة بدل ما أخلصه انا بمعرفتي، يخلصه يقوم يخطبها هو بيعلي عليا بيشوف أخري إيه، ماشي هوريه"

وخلال احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12 ، تحاول مربوحة زوجة الكبير التي تلعب شخصيتها الفنانة رحمة أحمد تهدئة زوجها قائلًة: "اهدي بس يا كبير دي خطوبة كدة وكدة يعني"، ليرد الكبير: "خطوبة كدة وكدة وجواز كدة وكدة، لخد ما نلاقي عيل كده وكدة، هي الدنيا جرالها إيه، هي العادات والتقاليد والأصول بقيت ورق جيطة قديم هنيشله ونحط لازيق".

تعرف على مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12

تفاصيل مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12 قبل عرضها.. الكبير يطلب من جوني ترك المنزل

تابع احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12

لتقول مربوحة: "والله هو قالي هيخلص الحوار بس البت بينها عجرت معاه، شكلها ماسكة عليه حاجة، هو طلب مني استسمحك إن انت تعدي يوم الخطوبة دا، وبعد الخطوبة هيلم حاجته وياخد بعضه هو وهي ومش هيرجع إلا اما يخلص القصة دي"، ليتساءل الكبير قائلًا: "حاجة إيه، إيه دا هو هيمشي، أحسن انا مناقصش قلة قيمة، هو مقالكيش هيروح فين".

وتحاول مربوحة إقناع الكبير بحضور خطوبة شقيقه جوني قائلًة: "ميفعش نسيبه للناس دي يا كبير، احنا أهله وناسه ولو سيبناه الناس دي هيقرقشوه، عشان خاطري يا كبير، طب وحياة أبو زحلف"، وينفعل الكبير عليها قائلًا: "زحلف مين، مفيش حد اسمه أبو زحلف، ولا اقولك جدي اسمه أبو زحلف".

وتقف مربوحة زوجة الكبير التي تلعب شخصيتها الفنانة رحمة أحمد وتقرأ الفاتحة على روح جد الكبير الذي أبلغه به سالفًا، ويشعر الكبير بذهول قائلًا: "انتي بتقري الفاتحة لأبو زحلف"، وتقول مربوحة: "الله مش انت اللي قولت إنه جدك".

 

مسلسل الكبير أوي 7 في رمضان 2023

"الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

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