رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2023 عبر بوابة مركز المعلومات
بعد غلق استمارات الثانوية العامة، قررت وزارة التربية والتعليم المصرية والتعليم الفني، إعادة فتح التسجيل للاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثاني الثانوي، وكثر التساؤل عن رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2023 في موقعها الرسمي، وذلك يكون لتدقيق ومراجعة كافة البيانات استعداداً لجميع امتحانات الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي الحالي 2022-2023، ومن المقرر أن ينعقد شهر مايو القادم، طبقا للمواعيد المعلنة والمعتمدة من قبل الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم.
رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2023
وتنشر "الدستور" رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي بالتقرير الآتي.
وأتاحت وزارة التربية والتعليم في مصر، رابط التسجيل في استمارة الصف الثاني الثانوي، بالموقع الرسمي لوزارة التعليم من هنا بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل الحالي ويستمر إلى يوم 11 من الشهر ذات، وذلك لمراجعة وتدقيق جميع البيانات الخاصة بالطلبة وهي «مادة اللغة الأولى - مادة اللغة الثانية - والشعبة - والتخصص- وطلاب الدمج بالتعليم - وطلاب المنازل».
وطالبت وزارة التربية والتعليم المصرية، المديريات التعليمية، عقل الانتهاء من التسجيل ومراجعة كافة البيانات الخاصة بالطلبة من خلال المدارس الثانوية، بتسليم جميع التقارير النهائية للمتقدمين لكل امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2023 للإدارات التعليمية بموعد أقصاه في يوم 13 أبريل 2023.
خطوات تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي
وتستعرض «الدستور» في هذه السطور التالية جميع خطوات الدخول للتسجيل في استمارة الصف الثاني الثانوي في الفصل الدراسي الثاني لعام 2023 استعداداً لامتحانات وهي تكون كالتالي:-
- الدخول في الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم وهي «بوابة مركز المعلومات».
- القيام بالضغط علي تسجيل الاستمارة الإلكترونية من أجل التقدم للامتحان في العام الدراسي 2022-2023 .
- ثم قم بتسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي.
- وادخل البريد الإلكتروني الموحد في منصة Office365.
- ثم قم بتسجيل الدخول.
- وفي حالة إن لم يكن لديك بريد إلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكتروني المدرسي والدخول على هذا الرابط.
- مراجعة البيانات «اللغة الأولى - واللغة الثانية - الشعبة - والتخصص- وطلاب الدمج بالتعليم - وطلاب المنازل» .