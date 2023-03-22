«التعليم» تطالب طلاب الثانوية «منازل» بسرعة تسجيل استمارة الامتحانات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تنبيها لطلاب الثانوية العامة نظام منازل، بسرعة التقدم لعمل التسجيل الإلكتروني، لاستمارة التقدم لاختبارات الثانوية العامة، العام الدراسي الحالي 2022/2023،

وأكدت الوزارة أن الطلاب الذين لم يسجلوا الاستمارة الالكترونية للتقدم للامتحانات، لن يتم إصدار أرقام جلوس لهم، وبذلك سيتم حرمانهم من دخول الاختبارات هذا العام.

وكانت قد حددت الوزارة الأوراق المطلوبة لطلاب المنازل بالثانوية العامة، للتقدم للامتحانات وجاءت كالتالى:

1- بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي من الإدارة.

2- بيان نجاح الصف الأول الثانوي من الإدارة.

3- بيان نجاح الصف الثاني الثانوي من الإدارة.

4- إيصال رسوم التقدم للامتحانات.

5- شهادة ميلاد حديثة.

6- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب ورقم تليفون الطالب.

7- صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر ورقم تليفونه.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدأ امتحانات الثانوية العامة 2023، يوم 12 يونيو المقبل وتنتهي 13 يوليو 2023.

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2023، كالتالي:

- الإثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وسوف يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام، من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

- الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.