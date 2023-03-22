مدرسة بالجيزة تفصل 14 طالبة لعدم تحريرهن استمارة الثانوية العامة

أعلنت مدرسة الصفا والمروة الثانوية بنات بمحافظة الجيزة، فصل 14 طالبة في الثانوية العامة، بسبب عدم حضورهن إلى المدرسة لتحرير استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ونشرت المدرسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إفادة فصل طالبات بالمدرسة بالأسماء.

وقالت المدرسة في إفادة الفصل: «قرر مجلس إدار مدرسة الصفا والمروة الثانوية بنات بمحافظة الجيزة، فصل 14 طالبة بالصف الثالث الثانوي لعدم حضورهن إلى المدرسة لتحرير استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، وقد تم سابقًا التنبية عليهم من خلال المدرسة حتى موعد تسلم الاستمارات إلى الإدارة العامة للامتحانات، وقد اجتمع مجلس إدارة المدرسة وتم اتخاذ قرار بفصلهن».

وأعلنت المدرسة عن أن الطالبات المفصولات تقرر تحويلهن إلى نظام المنازل، ولدخول الامتحان هذا العام يجب عمل بيانات نجاح إعدادية وبيان نجاح الصف الأول والثاني الثانوي قبل تقديم الاستمارة بأنفسهن في الكنترول العام في مدرسة السنية بالسيدة زينب "مقر الكنترول".