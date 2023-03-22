الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدرسة بالجيزة تفصل 14 طالبة لعدم تحريرهن استمارة الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت مدرسة الصفا والمروة الثانوية بنات بمحافظة الجيزة، فصل 14 طالبة في الثانوية العامة، بسبب عدم حضورهن إلى المدرسة لتحرير استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ونشرت المدرسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إفادة فصل طالبات بالمدرسة بالأسماء.

وقالت المدرسة في إفادة الفصل: «قرر مجلس إدار مدرسة الصفا والمروة الثانوية بنات بمحافظة الجيزة، فصل 14 طالبة بالصف الثالث الثانوي لعدم حضورهن إلى المدرسة لتحرير استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، وقد تم سابقًا التنبية عليهم من خلال المدرسة حتى موعد تسلم الاستمارات إلى الإدارة العامة للامتحانات، وقد اجتمع مجلس إدارة المدرسة وتم اتخاذ قرار بفصلهن».

وأعلنت المدرسة عن أن الطالبات المفصولات تقرر تحويلهن إلى نظام المنازل، ولدخول الامتحان هذا العام يجب عمل بيانات نجاح إعدادية وبيان نجاح الصف الأول والثاني الثانوي قبل تقديم الاستمارة بأنفسهن في الكنترول العام في مدرسة السنية بالسيدة زينب "مقر الكنترول".

bbb
bbb
التواصل الاجتماعي التربية والتعليم والتعليم الفني الإدارة العامة للامتحانات استمارة الثانوية العامة الثانوية العامة التربية والتعليم والتعليم الإدارة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

ممر شرفى لرئيس محكمة إيتاى البارود لتهنئته بتكريم وزير العدل

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

بنك الطعام يُطلق حملة «إفطار صائم».. وإقامة 30 مائدة بالمحافظات خلال رمضان

الاتفاق السعودى الإيرانى.. تقاربٌ يكسر المعادلة الصفرية

«تصدير العقار».. الحل الأمثل للخروج من أزمة الدولار (تقرير)

أسعار وأشكال زينة رمضان 2023.. تبدأ من 20 جنيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»