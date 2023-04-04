الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد عبد المنصف مدربا لحراس المرمي في الجهاز الجديد للزمالك

محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف

أنهي مجلس إدارة نادي الزمالك، ت الاتفاق مع محمد عبد المنصف، حارس مرمى القلعة البيضاء الأسبق، لتولي منصب مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى فى الجهاز الفنى الأجنبي الجديد خلال الساعات المقبلة عقب مباراة المصري البورسعيدي.

وشهدت الساعات الماضية، جلسة بين اللجنة المكلفة باختيار الجهاز الفني الجديد للزمالك، ومحمد عبد المنصف من أجل الإتفاق علي كافة التفاصيل ويتبقي فقط الإعلان بشكل رسمي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التاسعة والربع مساء اليوم الثلاثاء، مع نظيره المصري البورسعيدي باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - محمد طارق - عبد الله جمعة - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر  - سيد عبد الله "نيمار" - عبد الله محمد - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه.

موعد مباراة الزمالك والمصرى

تقام مباراة الزمالك والمصرى فى تمام التاسعة والربع مساء اليوم الثلاثاء، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما. 

موقف الفريقين في الدوري

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 33 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 6 وخسر في 5 مواجهات، ويحتل المصري البورسعيدي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة بعدما لعب 21 مواجهة، حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 10، وخسر 5 مباريات.

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