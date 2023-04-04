إصابة شخصين برصاص حى وجروح بعد تعدى آخرين عليهما في الشرقية

أصيب شخصين بمحافظة الشرقية، بطلقات رصاص حى، بعد تعدى آخرين عليهما بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حيث استقبل مستشفى بلبيس المركزى، كل من “ محمود.ع.أ"، 30 سنة، مقيم العاشر من رمضان، مصاب بطلق نارى بالفخذ الأيسر، و “محمد.ع.ح”، 17 سنة، مقيم انشاص الرمل، بمركز بلبيس ، مصاب بطلق نارى نافذ بالبطن.

وتبين إصابتهم إثر تعدى آخرين عليهما بطلق رصاص حى، بطريق “ بلبيس- العاشر من رمضان ”، بمحيط بنزينة التعاون.

وتم نقلهما لمستشفى بلبيس المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وفى سياق متصل، استقبل مستشفى أبوحماد المركزي، 5 مصابين بأعيرة نارية وجروح، إثر وقوع مشاجرة بينهم، بدائرة المركز، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى سابقا اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى أبوحماد المركزي كلا من: «حلمى.ال.ع» البالغ من العمر 38 عامًا، وشقيقه «نبيل» البالغ من العمر 40 عامًا، ونجل المصاب الثاني «أدهم» البالغ من العمر 20 عامًا، ونجله الأصغر «محمد» البالغ من العمر 17 عامًا، و«محمود.ج.ال» البالغ من العمر 32 عامًا، جميعهم مقيمون بتل شمنديل، دائرة مركز أبوحماد، مصابين بإصابات مختلفة بجروح وطلقات نارية.

وتبيَّن وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، أسفرت عن إصابتهم، ويتم علاجهم تحت تصرف الأجهزة الأمنية.

كما أصيب 3 أشخاص بمحافظة الشرقية، اثر تعدى آخرين عليهم، بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، اخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوقوع مشاجرة بمنطقة “ ابن العاص ”، دائرة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، مما أسفر عنه إصابة 3 أشخاص.