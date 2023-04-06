من وحي «جعفر العمدة».. 7 هدايا تخطف قلب زوجتك

حظي مشهد تقديم محمد رمضان، الذي يلعب دور «جعفر العمدة» في مسلسل يحمله الاسم نفسه، هدية إلى زوجته الرابعة (زينة)، بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي المشهد قدّم «جعفر العمدة» لزوجته صندوقاً مليئاً بالذهب وسيارة جديدة، بالإضافة إلى كوب عليها صورته لتتذكره في غيابه.

في السطور التالية تقدّم «الدستور» قائمة بالهدايا التي تسعد المرأة ويمكن تقديمها لها في المناسبات السعيدة:

1. المجوهرات

2. يوم في منتجع للتجميل والساونا

3. تذكرة لحفلتها المفضلة

4. ملابس جديدة

5. قسائم الشراء

6. زوج جديد من الأحذية

7. حقيبة يد أو محفظة جديدة