الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق النبراوي: قرار سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين لا رجعة فيه

طارق النبراوي من
طارق النبراوي من الحدث

زار المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، محافظة دمياط، للمشاركة في الإفطار الذي نُظم في نادي المهندسين بدمياط الجديدة أمس.

وعلى هامش حفل الإفطار، عقد النبراوي لقاءً مفتوحا تم التطرق خلاله إلى كافة القضايا المهنية والنقابية حيث تم فتح باب الحوار والأسئلة والرد على كل استفسارات المهندسين، إذ قام النبراوي بتوضيح كافة الأمور.

وفي كلمته، أعرب نقيب المهندسين عن سعادته بهذا الجمع، الذى يعبر تعبيرا حقيقيا عن تلاحم المهندسين المصريين، وأكد حرصه على التواصل المباشر مع كل مهندسي مصر للتعرف على طلباتهم ومشكلاتهم وآرائهم، ومن هذا المنطلق تأتي زيارته لكل النقابات الفرعية بشكل متواصل على مدار العام.

وردا على مطالبات  المهندسين بضرورة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 6 مارس2023، شدد النبراوي على تصميمه على تنفيذ إرادة المهندسين المتمثلة في قرارات الجمعية العمومية، مؤكدا أنها وجوبية ولا نقاش فيها.

وأضاف: “قرارات الجمعية العمومية قانونية، واتخذت ستة  قرارات واضحة لا لبس فيها وبشفافية بالغة، ومن يهتم بمستقبل النقابة عليه احترام هذه القرارات، فقرراتها حاسمة ونهائية ونافذة منذ لحظة إصدارها، ولا مجال للالتفاف عليها أو على إرادة المهندسين، كما أن هذه القرارات لا فصال فيها ولا مجال لتنفيذ بعضها والتغاضي عن البعض الآخر، واحترام وتنفيذ هذه القرارات يمثل احتراما للنقابة وقوانين الدولة، ويتوجب علينا كمنتخبين احترام إرادة مهندسي الجمعية العمومية، وكل من يعطل تنفيذ هذه القرارات أيا كان منصبه هو آثم في حق النقابة ويُعطل العمل بها”.

وأوضح النبراوي: “بدأت في تنفيذ هذه  القرارات وأولها الملف الرئيسي إصلاح منظومة التعليم الهندسي؛ فهو الحل الجذري لبدء مسيرة جادة لإصلاح وتحسين أوضاع المهنة ومواجهة بطالة المهندسين، وفي إطار تنفيذ هذه القرار تم عقد لقاء مع رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وكذلك إخطار كل المعاهد الهندسية المقيدة في النقابة بهذه القرارات لتنفيذها وفقا للمواعيد الواردة في قرار الجمعية العمومي، وهناك عدد آخر من القرارت التي جرى العمل على تنفيذها وبينها رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة، لما  في ذلك من إخلال لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة، وقمت بمخاطبة وإخطار هذه الشركات بتلك القرارات”.

كما أشار إلى أن قرار سحب الثقة لا رجعة فيه، موضحا: “قمت بدعوة مجلس النقابة لاجتماع يوم 19 أبريل الجاري لمناقشة بند واحد على جدول الأعمال وهو عرض ومناقشة الطلبات المقدمة من 338 مهندس لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة بسبب عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية”، مشددا أنه سيطبق قرار سحب الثقة على نفسه قبل المجلس لأنه الجمعية العمومية وقراراتها ينبغي أن تُحترم.

يذكر أن نقابة المهندسين الفرعية بدمياط هي المحطة الثانية في سلسلة زيارات النبراوي إلى المحافظات خلال شهر رمضان الكريم، والتي بدأت بزيارة إلى المنوفية حيث عقد لقاءً مفتوحا مع حشد من مهندسي المحافظة بمقر النقابة الفرعية للمهندسين بشبين الكوم.

وتلبية لدعوات المهندسين في المحافظات، يواصل النبراوي جولاته ولقائه المباشر معهم خلال الفترة المقبلة عبر زيارة عدد من النقابات الفرعية بينها الإسكندرية وقنا والشرقية وبني سويف وغيرها.

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